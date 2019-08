Inundações causam evacuação de casas no Japão

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) Tóquio

Mais de 400 mil pessoas nas províncias japonesas de Saga, Fukuoka, Nagasaki e Yamaguchi receberam hoje (29) ordens para deixar suas casas em razão do mau tempo.

Na província de Saga, ordens foram emitidas para as localidades de Imari, Takeo, Arita e Omachi; na província de Fukuoka, para as localidades de Kurume, Asakura e Toho; na província de Nagasaki, para as cidades de Sasebo e Matsuura; e na província de Yamaguchi, para a cidade de Ube.

Recomendações para deixar a moradia foram feitas para as localidades de Saga, Fukuoka, Nagasaki, Oita, Yamaguchi e Shimane.

Os governos das áreas afetadas pelas inundações têm solicitado aos moradores que se dirijam imediatamente para abrigos temporários.

Quem considera perigoso demais abandonar o local em que esteja é instruído a se deslocar para alguma área segura no interior do prédio em que se encontre.

Edição: Kleber Sampaio