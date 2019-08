Japão, China e Coreia do Sul concordam em promover cooperação regional

Os chanceleres de Japão, China e Coreia do Sul concordaram em promover a cooperação com outros países na Ásia em áreas como preservação ambiental e redução do risco de desastres. Na quarta-feira, Taro Kono, do Japão; Wang Yi, da China; e Kang Kyung-wha, da Coreia do Sul, formularam o relatório sobre a cooperação "Trilateral+X" em reunião, em Pequim.

O documento expressa a disposição dos países para ajudar a promover conjuntamente o desenvolvimento sustentável em comum na Ásia e em outros lugares.

O relatório diz que "devido ao grande número de países em desenvolvimento na Ásia e ao grave problema do desenvolvimento desigual e inadequado enfrentado pelo continente, é imperativo explorar novas áreas e modelos visando melhorar a cooperação trilateral."

O documento menciona economias sustentáveis, preservação ambiental e ecológica e redução do risco de desastres como grandes áreas de cooperação. Saúde, atenuação da pobreza e intercâmbios interpessoais também constam da lista.

Os três países planejam explorar projetos e modelos específicos para cooperação que sejam voluntários, em pé de igualdade, abertos, transparentes e que gerem resultados vantajosos para as partes envolvidas.

Edição: José Romildo