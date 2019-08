Marcha contra cúpula do G7 reúne milhares de pessoas

Milhares de pessoas participaram na manhã deste sábado (24) de uma marcha organizada por diversos coletivos sociais contra a cúpula do G7, em Biarritz, no sudoeste da França. Os manifestantes cruzaram a fronteira entre Espanha e França em um ambiente pacífico e festivo.



A marcha contra as políticas liberais do G7 desenvolveu-se entre as localidades fronteiriças de Hendaya, na França, e Irún, na Espanha, próximas a Biarritz, sem que se registrassem incidentes durante o percurso.



Segundo os organizadores, participaram da marcha cerca de 15 mil pessoas. Fontes oficiais francesas, entretanto, estimaram em 9 mil o número de manifestantes.

A manifestação caracterizou-se pelo caráter pacífico, depois da detenção, na noite passada, de 17 pessoas e de quatro policiais terem sofrido ferimentos leves em distúrbios ocorridos localidade basco-francesa de Urrugne.



As autoridades espanholas e francesas chamaram a atenção, há dias, para a possibilidade de elementos violentos contrários ao sistema se infiltrarem no movimento com a intenção de provocar incidentes, embora os promotores da iniciativa tenham reiterado, desde segunda-feira (19), que todas as suas atividades seriam pacíficas.

