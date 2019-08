Ministro japonês diz que mísseis da Coreia do Norte são novo tipo

O ministro da Defesa do Japão, Takeshi Iwaya, afirmou que os dois mísseis balísticos de curta distância disparados pela Coreia do Norte no último sábado (24) eram um novo tipo de armamento.

Iwaya declarou à imprensa que sua pasta chegou a essa conclusão após comparar outros mísseis e projéteis lançados pelo lado norte-coreano no passado.

No domingo (25), a estatal Agência Central Coreana de Notícias informou que o líder do país, Kim Jong-un, supervisionou o teste de um "lançador múltiplo de foguetes de grande porte", desenvolvido recentemente. Sábado foi o sétimo dia de testes de disparo por Pyongyang desde 25 de julho.

Takeshi Iwaya declarou que a Coreia do Norte pode estar tentando elevar o grau de sigilo e imediatismo de seus lançamentos de mísseis para dificultar que sejam detectados. Ele acrescentou que Pyongyang pode estar tentando melhorar a precisão e a habilidade de preparar ataques-surpresa.

Segundo o ministro, o Japão vai reforçar seu sistema de defesa abrangente de mísseis antiaéreos para ser capaz de responder a quaisquer ameaças aéreas.

