Trump diz que irá manter pelo menos 8.600 soldados no Afeganistão

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país irá manter pelo menos 8.600 soldados no Afeganistão, mesmo se um acordo for alcançado com o Talibã.

Ele fez o comentário em uma entrevista por telefone para Fox News Radio, na quinta-feira (29).

O governo Trump está efetuando negociações com o Talibã para acabar com a guerra que já dura 18 anos. Quatorze mil militares americanos ainda se encontram no país.

O presidente dos Estados Unidos vem manifestando a intenção de retirar as tropas americanas do Afeganistão o quanto antes.

Entretanto, o Congresso e militares americanos estão cautelosos em relação à ideia, devido a temores de que o ato possa piorar a situação de segurança, enquanto o Talibã quer uma retirada completa das forças americanas.

Edição: -