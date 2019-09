Ações de Seul aumentam 1% com esperança de acordo comercial EUA-China

As ações sul-coreanas subiram 1% hoje (4) diante da possibilidade de que Estados Unidos e China possam chegar a um acordo limitado. O won coreano aumentou em relação ao dólar americano.

Os investidores procuraram pechinchas depois que o índice caiu acentuadamente em sessões anteriores, diante da crescente tensão entre as duas principais economias do mundo.

"A crescente possibilidade de os EUA e a China alcançarem um acordo em pequena escala impulsionou o sentimento dos investidores", disse Seo Sang-young, pesquisador da Kiwoom Securities Co.

O aumento, no entanto, foi limitado devido ao fraco índice dos gerentes de compras (PMI) dos EUA anunciado da noite para o dia, acrescentaram analistas.

O sentimento do investidor também recebeu um impulso com as notícias de que a líder sitiada de Hong Kong, Carrie Lam, planeja retirar formalmente uma lei controversa que permitiria extradições para a China.