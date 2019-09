Chanceler chileno discute comércio e cooperação em Brasília

O ministro das Relações Exteriores do Chile, Teodoro Ribera, terá um encontro de trabalho em Brasília nesta quinta-feira (5) com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Na oportunidade, os ministros discutirão os principais temas da agenda bilateral, como comércio e investimentos; combate a crimes transnacionais; cooperação científica e tecnológica; e cooperação antártica.

Passarão em revista, igualmente, temas da agenda regional, como o panorama da integração sul-americana; o empenho regional pela restauração da democracia na Venezuela; a cooperação no combate às queimadas na Amazônia; e a implantação do Corredor Bioceânico que conectará o município de Porto Murtinho, no estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, aos portos do norte do Chile.

Também está na pauta a aproximação entre o Mercosul (bloco econômico formado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai) e a Aliança do Pacífico (formado por México, Peru, Chile e Colômbia, tendo como candidatos a membros a Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Cingapura). A Aliança do Pacífico é o segundo maior bloco econômico da América Latina em exportações, após o MercosuL

O Brasil é o principal parceiro do Chile na América do Sul e o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na região. Em 2018, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de US$ 9,8 bilhões. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, o qual ultrapassa US$ 35 bilhões. No sentido inverso, o estoque de investimentos brasileiros no Chile alcança US$ 4,5 bilhões.

* Com informações do Itamaraty

