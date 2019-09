China quer investir na produção de carros elétricos no Uruguai

Investidores chineses querem produzir carros elétricos no Uruguai. A intenção é usar a planta já instalada da automotiva chinesa Lifan. As negociações, fruto de visita de representantes uruguaios à China, estão em curso e a produção pode começar no ano que vem.

Outro setor que deve receber investimentos chineses é o tecnológico. O Uruguai firmou um acordo de entendimento com a empresa Huawei, para o intercâmbio de formação profissional e troca de experiências em matéria de tecnologia 5G - que consiste na nova geração de tecnologia móvel, que substituirá a 4G.

O ministro da Indústria do Uruguai, Guillermo Moncecchi, afirmou que o país foi um dos primeiros a implantar a tecnologia 5G e que, agora, resta estender a todo o país.

As negociações com as empresas chinesas aconteceram durante uma visita de representantes uruguaios à China, organizada pela Uruguay 21, agência de promoção de exportações e investimentos.

Moncecchi defendeu a associação estratégica e o intercâmbio comercial entre China e Uruguai e destacou a boa relação diplomática que os países mantêm há 31 anos. Destacou, ainda, que o Uruguai provê serviços de alto valor agregado, especialmente em matéria de logística, fato que o capacita como porta de entrada de produtos na América Latina.

Defesa

Os ministérios da Defesa da China e do Uruguai firmaram ontem (2) um acordo de cooperação. Os objetivos são a investigação e aquisição de bens e serviços de defesa, além de apoio logístico e de manutenção da paz, assuntos relacionados à ciência, tecnologia, equipamentos militares (exercícios e treinamentos), assistência humanitária em casos de desastres e colaboração em antiterrorismo.

A cooperação se dará através de visitas de delegações, intercâmbio de instrutores e estudantes de instituições militares, cursos, conferências, visitas de barcos de guerra e eventos culturais e esportivos. É a primeira vez na história que um ministro de Defesa da China visita o Uruguai.

Edição: Valéria Aguiar