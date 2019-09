Colisão de trem de passageiros em caminhão deixa um morto no Japão

Por NHK (Conglomerado de mídia pública do Japão) Tóquio

Trem de passageiros e caminhão se chocaram em um cruzamento ferroviário, hoje (5), em Yokohama, nas proximidades de Tóquio, deixando um morto e vários feridos.

A colisão ocorreu no final da manhã em um cruzamento próximo à estação Kanagawa Shinmachi, da linha Keikyu.

Segundo a polícia e os bombeiros, o motorista do caminhão, de 67 anos, morreu. As autoridades dizem que 32 pessoas, incluindo o condutor do trem, tiveram ferimentos.

A operadora do trem, a Keikyu Corporation, informou que os primeiros três vagões da composição de oito vagões descarrilaram devido ao impacto.

A empresa acrescentou que cerca de 500 passageiros estavam no trem na hora do acidente.

De acordo com a Keikyu, o trem estaria trafegando a uma velocidade de 120 quilômetros por hora.

Imagens em vídeo gravadas pouco depois do choque mostram uma fumaça negra subindo dos destroços. Os serviços da linha Keikyu permanecem suspensos entre as estações Keikyu Kawasaki e Kamiooka