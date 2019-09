França oferece apoio econômico ao Irã

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) -

O governo da França sugeriu oferecer uma linha de crédito ao Irã tendo como garantia suas receitas provenientes do petróleo. Segundo a agência de notícias Reuters e outras fontes, Paris poderia oferecer até 15 bilhões de dólares.

O chanceler francês Jean-Yves Le Drian afirmou que conversações sobre o fornecimento de crédito continuavam a acontecer na terça-feira. No dia anterior, autoridades das relações estrangeiras do Irã na França se encontraram com o chanceler.

Em entrevista à imprensa em Paris, Le Drian declarou que seu país irá exigir que Teerã obedeça por completo o acordo nuclear de 2015, além de realizar ações para garantir a segurança no Golfo Pérsico.

De acordo com o chanceler francês, tal negócio pressupõe a criação de isenções pelo presidente americano Donald Trump.

Edição: -