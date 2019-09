Moçambique aguarda com expectativa visita do papa nesta quarta-feira

O papa Francisco visita Moçambique amanhã (4), no momento em que o país busca estabilidade política. UM novo acordo de paz foi firmado recentemente entre as duas fações politicas, Frelimo e Renamo.

O papa Francisco chega ao país nesta quarta-feira no fim do dia. Nas ruas de Maputo, a capital, o ambiente já é de euforia. Ele passará por uma das principais avenidas da capital moçambicana, onde a visita é vista como motivo de esperança.

Oração pelo filho

Gina Muchunga nem é católica, mas tem um pedido muito especial para fazer ao papa: quer que o seu filho, militar, regresse são e salvo do combate aos grupos armados que atormentam aldeias no mato, no norte de Moçambique.

"Eu gostaria que o papa fizesse uma oração forte para que aquela confusão em Cabo Delgado parasse e que o meu filho voltasse para casa, para que eu o veja", disse à Lusa.

Gina, 57 anos, tem uma banca de venda informal à porta do Estádio Nacional do Zimpeto, principal palco desportivo do país e que na sexta-feira (6) de manhã se transformará em templo para uma missa campal celebrada pelo papa.



Há um ano não vê o filho. Ela acredita que "se o papa abençoar [Moçambique], essa confusão pode parar".

