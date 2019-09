Tóquio faz exercício de prevenção contra surto de dengue

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) -

Autoridades no Japão preparam-se para o risco de surtos de infecções de vírus transmitidos por mosquitos a menos de um ano da Olimpíada e Paraolimpíada de 2020, em Tóquio.

Aproximadamente 160 funcionários do Governo Metropolitano de Tóquio, do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos públicos participaram de um exercício realizado ontem (2) nos Jardins Nacionais Shinjuku Gyoen, na região central da capital japonesa.

A simulação baseou-se na hipótese de que tivesse sido encontrado em Tóquio um mosquito portador do vírus da dengue. Participantes do treinamento inspecionaram gramados, habitados em geral pelos insetos, e fizeram a aplicação de inseticida.

Este ano houve surtos de febre da dengue em países do Sudeste da Ásia. A doença causou mais de 600 mortes nas Filipinas.

Autoridades receiam que o vírus possa chegar ao Japão. Cinco anos atrás, mais de 160 pessoas foram infectadas pelo vírus da dengue no país.

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão planeja realizar até o ano que vem inspeções mais rigorosas contra mosquitos da dengue e do vírus da zika.

