Japão confirma casos de infecção por coronavírus sem sintomas no país

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão) -

Funcionários do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão confirmaram a existência dos primeiros dois casos de infecção por coronavírus sem sintomas no país. Acrescentaram que os casos sem sinais de infecção são os primeiros de conhecimento público fora da China.

A pasta confirmou que três indivíduos repatriados da cidade chinesa de Wuhan são portadores do novo tipo de coronavírus. Os três estão entre os 206 passageiros que retornaram quarta-feira ao Japão em um avião fretado pelo governo.

Um homem na faixa dos 40 anos e uma mulher na casa dos 50 não têm sinais de infecção, mas apresentaram resultado positivo no exame viral. Outro homem na faixa dos 50 anos que disse sentir dor de garganta teve febre antes de testar positivo.

O vírus não foi detectado em 201 outros passageiros do mesmo voo. Dois dos passageiros recusaram-se a fazer o exame. Funcionários da saúde afirmam que vão continuar a tentar convencê-los da necessidade de se submeter ao teste.

Já chega a 11 o número de pessoas infectadas no Japão.

O ministério explica que a confirmação da infecção de dois indivíduos que não viajaram para Wuhan comprova a ocorrência de contágio pessoal no Japão. No entanto, a pasta pede ao público que não se preocupe excessivamente, pois não houve disseminação do coronavírus por uma ampla área.

Edição: Valéria Aguiar