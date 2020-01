Sacolas de compras que não poluem os oceanos serão vendidas no Japão

Uma empresa com sede no oeste do Japão desenvolveu sacolas de compras que não poluem os oceanos.

A Fukusuke Kogyo, da província de Ehime, juntamente com pesquisadores da Universidade de Gunma, desenvolveram sacolas feitas de resinas de cana-de-açúcar e milho.

Se as sacolas chegarem ao oceano, bactérias marinhas podem decompor mais de 90% de seu material em 180 dias.

China

No início desta semana, o governo chinês anunciou nova medida para combater a poluição. O país quer que as maiores cidades fiquem sem sacos de plástico descartável até o fim deste ano.

Os sacos de plástico vão ser proibidos nas principais cidades chinesas até o fim de 2020 e, até 2022, a medida vai se estender a todas as cidades e vilas.

A China é o maior fabricante de plástico do mundo, produzindo cerca de 29% dos produtos de plástico.

A Indonésia também implementou medida em que proíbe o uso de sacos plásticos descartáveis em lojas, supermercados e mercados tradicionais até junho de 2020.

*Com informações das emissoras públicas de televisão de Portugal (RTP) e do Japão (NHK)

