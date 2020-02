Bernie Sanders vence primárias democratas em New Hampshire

O senador norte-americano Bernie Sanders, de 78 anos, foi o vencedor das primárias do Partido Democrata em New Hampshire. Na segunda votação para a escolha de um nomeado, Sanders alcançou, nesta terça-feira (11), 25,7% seguido de perto pelo ex-prefeito da cidade de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, com 24,4%. "A nossa vitória esta noite é o princípio do fim para Donald Trump", disse Sanders.

Our victory tonight is the beginning of the end for Donald Trump. — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020

Na semana passada, em Iowa, Pette Buttigieg recebeu o maior número de delegados - um a mais que Sanders - e por isso é nesta altura quem segue à frente na corrida para disputar as eleiçoes. Em New Hampshire, os dois candidatos devem alcançar o mesmo número de delegados (9) que são atribuídos àquele estado.

Pete Buttigieg, veterano de guerra de 38 anos, felicitou o adversário pela vitória alcançada em New Hampshire, mas enfatizou também o resultado obtido pela sua candidatura: "Muitos de vocês disseram que querem enfrentar uma nova era de desafios com uma nova geração na liderança", apontou.

Neste processo das eleições primárias, os candidatos tentam reunir o maior número de delegados (quase 4 mil delegados) que lhes garantam o apoio na Convenção Democrata, em julho. Esses delegados marcam presença na reunião do partido e declaram o seu apoio manifestando a decisão dos eleitores do estado que representam.

Disputa

Na votação de terça-feira, Pette Buttigieg dividiu grande parte dos votos moderados com a senadora Amy Klobuchar, que obteve 19,8% dos votos após uma boa prestação no debate democrata de sexta-feira. Os grandes derrotados da noite foram a senadora Elizabeth Warren e o ex-vice-presidente Joe Biden, candidatos que lideraram nas sondagens em nível nacional, mas que não chegaram aos 10% de apoio e não vão eleger nenhum delegado por New Hampshire.

A decepção da campanha dos ex-vice-presidente foi tanta, que Joe Biden optou por não discursar em New Hampshire na noite de ontem viajou mais cedo para a Carolina do Sul, onde começa a campanha pelo apoio dos delegados daquele Estado.

A vitória de Sanders coloca-o na frente como o candidato da esquerda do Partido Democrata, apenas quatro meses depois de um ataque cardíaco que quase o deixou de fora da corrida. A significativa vitória de Bernie Sanders, a ascensão repentina de Amy Klobuchar, o sucesso continuado de Pete Buttigieg e o colapso das campanhas de Joe Biden e Elizabeth Warren são destaque do New York Times.

Ainda assim nos dois primeiros estados que já disputaram as eleições primárias, Bernie Sanders obteve menos de 30% de apoio, longe dos resultados obtidos em 2016 contra Hillary Clinton. Entre os moderados, a divisão e a incerteza continua a imperar, com Pette Buttigieg à frente, seguido de Amy Klobuchar.

Desistência

Os candidatos Andrew Yang e Michael Bennet desistiram de suas candidaturas. Dois antigos favoritos à nomeação democrata, Warren e Biden, já foram forçados a reduzir os custos com a campanha devido aos resultados negativos iniciais para conseguir se manter na corrida.

No entanto, os analistas destacam que as duas primeiras disputas (em Iowa e New Hampshire) são muito homogêneas e não apresentam a mesma diversidade populacional representativa do país. Por exemplo, a Carolina do Sul, que só vota em 29 de fevereiro, tem uma grande comunidade afro-americana e o voto neste Estado poderá ser decisivo para apurar a viabilidade da campanha de Joe Biden.

Próximas disputas

A aparente confusão e indecisão poderá beneficiar o antigo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que não entra nas contas das primeiras votações. O milionário tem investido na máquina de campanha e só irá competir com os demais na Super Tuesday (Super Terça-Feira), que ocorre em março.

Assim, o processo de escolha do candidato democrata deve ser longo e moroso, podendo estender-se até a primavera. A próxima votação acontece no dia 22 de fevereiro, em Nevada, seguida pela eleição primária da Carolina do Sul, em 29 de fevereiro.

O dia 3 de março será decisivo nas contas do Partido Democrata. Só neste serão escolhidos mais de 1,3 mil delegados de 14 estados, ou seja, 40% do total de delegados. A Califórnia e o Texas, os dois maiores estados e com maior peso no Colégio Eleitoral, votam neste dia.

A Convenção Nacional do Partido Democrata ocorre entre 13 e 16 de julho em Milwaukee, Wisconsin, onde o democrata escolhido será aclamado, meses antes das eleições presidenciais, que ocorrem em 3 de fevereiro de 2021.

Republicanos

Ainda que todas as atenções estejam voltadas para o Partido Democrata, o Partido Republicano, que também passa pelas eleições primárias no país, teve uma pequena surpresa em New Hampshire na noite de ontem. Ainda que tenha a nomeação mais do que garantida, o presidente norte-americano, Donald Trump, obteve 85% de apoio, abaixo dos esmagadores 97% alcançados no Iowa