Coronavírus: 45 passageiros do navio apresentaram sintomas da doença

O ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, disse que mais passageiros que desembarcaram do navio de cruzeiro Diamond Princess começaram a apresentar sintomas como febre. O total de viajantes com sintomas agora é de 45.

Katsunobu Kato falou em uma reunião da Comissão de Orçamento da Câmara Baixa na quarta-feira (26). Ele disse que seu ministério tem estado em contato com 813 passageiros que desembarcaram.

O ministro afirma que o número de pessoas com sintomas aumentou do total de 28 registrado até terça-feira.

O ministro disse que pediu que todas se consultem com médicos em instituições de saúde. Ele também informou que emitiu um aviso na terça-feira à noite pedindo que passem por testes de reações em cadeia de polimerase, caso os médicos recomendem.