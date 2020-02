Coronavírus: total de mortos sobe para 1.310 em Hubei

Coluna – Sucesso no Oscar, Coreia do Sul também manda bem nos games

O triunfo do filme Parasita no Oscar tem feito muitas pessoas abrirem os olhos para a Coreia do Sul. O país ultimamente é mais lembrado pelo fenômeno do kpop, gênero musical que tornou famosas bandas como BTS, EXO e Twice; e agora também começa a chamar atenção pelo cinema.