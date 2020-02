Guterres diz que desigualdade de gênero é inaceitável

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje (28) que a desigualdade entre homens e mulheres é "estúpida" e "inaceitável" e enumerou cinco áreas que necessitam de igualdade de gênero para "mudar o mundo".

"Tal como a escravatura e o colonialismo foram manchas dos séculos anteriores, a desigualdade de gênero devia envergonhar-nos a todos no século 21. Porque não só é inaceitável, é estúpida", disse Guterres nessa quinta-feira (27, sexta-feira em Portugal), ao receber o título de "doutor honoris causa" na Universidade New School.

Ele destacou cinco áreas que vão "mudar o mundo", se oferecerem oportunidades e segurança iguais para homens e mulheres: conflitos armados, alterações climáticas, economia, divisão digital e representação política.

Em termos de conflitos, Guterres disse que existem "homens a travar guerras contra as mulheres", com "táticas de guerra", como violações e escravidão sexual, e acrescentou que, em média, 137 mulheres são mortas diariamente por um membro da família.

"Revogar leis que discriminam mulheres e meninas, aumentar a proteção contra a violência, preencher a lacuna na educação e tecnologia digital das meninas e acabar com as disparidades salariais entre homens e mulheres são apenas algumas das áreas que apontamos", afirmou o chefe da ONU.

Sobre o clima, considerou que "a crise existencial" que o mundo enfrenta "é resultado de decisões tomadas pelos homens, mas que têm impacto desproporcional nas mulheres e meninas".

Lamentando que as "iniciativas para reduzir e reciclar sejam predominantemente comercializadas para mulheres", Guterres alertou para o "risco de que salvaguardar o planeta seja visto como trabalho de mulheres, tal como qualquer tarefa doméstica".

O ex-primeiro-ministro português disse que desfrutou de muitos privilégios, sendo um homem nascido na Europa ocidental.

"Mas a minha infância numa ditadura militar em Portugal abriu-me os olhos para a injustiça e opressão. Como estudante fazendo trabalho voluntário nos bairros de Lisboa, ao longo da minha carreira política, e como líder da agência de refugiados das Nações Unidas, sempre me senti compelido a lutar contra a injustiça, a desigualdade e a negação dos direitos humanos", declarou.

Igualdade de gênero na ONU

Guterres congratulou-se por já ter cumprido um objetivo do seu mandato como secretário-geral da ONU antes do prazo: a equidade entre homens e mulheres em posições de liderança na organização, contando com 90 homens e 90 mulheres na liderança desde 1º de janeiro, ano que marca o 75º aniversário da organização internacional.

Engenheiro, Guterres fez uma promessa para os próximos dois anos que lhe restam no mandato como secretário-geral: "aprofundar o compromisso pessoal para destacar e apoiar a igualdade de gênero", bem como "contactar os governos que têm leis discriminatórias para defender mudanças".

Prometeu ainda "terminar com o pensamento masculino padrão nas Nações Unidas".

No discurso em Nova Iorque, o português condenou o "abuso de poder que prejudica as comunidades, economias, o ambiente, as relações e a saúde" e defendeu mais participação de mulheres nos quadros corporativos para serem "mais estáveis e lucrativos".

Ele chamou a atenção para o fato de a desigualdade de gênero não ser um problema novo e destacou "novos modelos de liderança" criados pelas jovens Malala Yousafzai, ativista paquistanesa que recebeu o Prêmio Nobel da paz aos 17 anos, ou Nadia Murad, iraquiana vítima de rapto por um grupo terrorista e vencedora de vários prêmios, incluindo o Nobel da Paz.

Chamando a atenção que este não é um problema novo, António Guterres lembrou que a rainha Nzinga Mbandi do Mbundu opôs-se ao colonialismo português no que é hoje o território de Angola, ainda no século 17.

Guterres saudou ainda as mulheres de Hollywood e do cinema, que "corajosamente" falaram e lutaram contra a discriminação ou os assédios: "Nem Hollywood protege as mulheres dos homens que exercem sobre elas poder físico, emocional e profissional".

"A igualdade de gênero é, fundamentalmente, uma questão de poder", defendeu o secretário-geral da ONU.

*Emissora pública de televisão de Portugal