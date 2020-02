Mortes causadas pelo novo coronavírus ultrapassam 2.200 na China

Leilão da BR-101 Sul: o primeiro do ano no setor rodoviário

No total, serão concedidos 220 quilômetros entre os municípios de Paulo Lopes e a divisa com o estado do Rio Grande do Sul. O vencedor do leilão terá o direito de administrar a rodovia por 30 anos.O leilão será realizado hoje, às 10h, na B3, em São Paulo