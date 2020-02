Número de mortes causadas pelo novo coronavírus chega a 2.715 na China

Autoridades de saúde da China informaram que mais 52 casos de morte em decorrência do novo coronavírus foram confirmados nessa terça-feira (26), elevando o número total de mortos na China continental para 2.715.

Segundo as autoridades, todas as 52 mortes confirmadas ocorreram na província de Hubei, epicentro do surto.

De acordo com o informe, 406 novos casos da doença foram registrados, com o número total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passando para 78.064.

Novos hospitais

O governo da China está pedindo às empresas que voltem a funcionar, em meio ao registro de um número menor de novos casos do coronavírus. E, para enfrentar a epidemia, novos hospitais temporários estão sendo construídos em grandes cidades.

O governo chinês diz que as medidas tomadas para enfrentar o problema começam a surtir efeito. Afirma que a atividade das empresas deve ser reiniciada, dependendo da situação em cada região.

Ao mesmo tempo, porém, autoridades receiam que um aumento no deslocamento de pessoas em áreas urbanas venha a agravar o risco de contágio pela infecção. Por precaução, estão construindo hospitais temporários em grandes cidades.

Novo coronavírus no Japão

O número de casos de infecções pelo novo coronavírus registrados no Japão era de 862 a 0h desta quarta-feira (26).

Desse total, 157 eram pessoas contagiadas no país ou turistas vindos da China e de outras regiões. Entre os passageiros e tripulantes do cruzeiro Diamond Princess, há 691 casos.

Das pessoas que foram retiradas da província chinesa de Hubei em voos fretados pelo governo japonês, 14 são consideradas infectadas.

Coreia do Sul

O governo da Coreia do Sul anunciou hoje que mais 169 pessoas tiveram teste positivo para o coronavírus, elevando o número total de infecções no país para 1.146.

A Coreia do Sul é o segundo país a confirmar um número de casos superior a 1.000, sendo a China o primeiro.

O número de mortes na Coreia do Sul também aumentou em um, chegando a 11.

*Emissora pública de televisão do Japão