Polícia francesa desmantela campo de migrantes nos arredores de Paris

A polícia francesa desmantelou hoje (4) um campo com centenas de migrantes em Porte de La Villette, no nordeste de Paris, uma semana depois de fazer o mesmo com outro acampamento a algumas centenas de metros do local.

O Departamento de Polícia de Paris, em mensagem no Twitter, disse que terminou a operação em apenas duas horas, com a intervenção de agentes policiais, bem como de membros de associações.

As 427 pessoas que moravam no local, em condições insalubres, foram transferidas para ginásios ou centros de acomodação na região.

De acordo com contagem anterior da própria polícia, havia 266 tendas na área, número que havia aumentado após o despejo, em 28 de janeiro, do campo montado em Porte de Aubervilliers e, em 7 de novembro, de outro em Porte de la Chapelle.

Esta foi a 61ª operação de retirada de migrantes feita em Paris desde 2015.

O Departamento de Polícia afirmou que desta vez pôs fim ao último campo de migrantes próximo à capital francesa e alertou que seus agentes farão patrulhas para impedir a proliferação de novos campos.

*Emissora pública de televisão de Portugal

