Trump presta condolências a vítimas de tiroteio em Milwaukee, EUA

A Polícia de Milwaukee, cidade no estado americano de Wisconsin, divulgou em sua página no Twitter que atendeu na tarde de hoje (26) a um chamado devido a uma ocorrência nas instalações da cervejaria Molson Coors Beverage Company. A imprensa local fala que foi um tiroteio com mortes, mas a polícia ainda não confirma.

Em coletiva à imprensa sobre a disseminação internacional do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido em Milwakee. “Gostaria de expressar minhas condolências às vítimas e famílias em Milwaukee, Wisconsin, onde mais cedo um assassino abriu fogo contra [funcionários] da cervejaria Molson Coors, tirando a vida de cinco pessoas, e deixou outras feridas, algumas em estado grave. Estamos de coração partido por eles".