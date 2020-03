Luis Lacalle Pou toma posse como presidente do Uruguai

Luis Lacalle Pou, presidente eleito do Uruguai e a vice-presidente Beatriz Argimón fizeram o Compromisso de Honra e a Declaração de Fidelidade na primeira etapa da cerimônia de posse presidencial, no Palácio Legislativo.

Na ocasião, Lacalle Pou fez seu primeiro discurso oficial como presidente e deu grande ênfase à questão da segurança, um dos pontos mais importantes e amplamente discutido pela sociedade uruguaia nos últimos anos, após uma escalada da violência. Lacalle Pou afirmou que a partir de amanhã, seu primeiro dia de governo, ampliará o apoio à polícia. “Vamos cuidar de quem nos cuida”, disse o mandatário.

Na Praça Independência, onde Tabaré Vázquez transmitirá o mandato para Lacalle Pou, se concentram cerca de 3.5 mil uruguaios que vieram prestar seu apoio ao novo presidente.

Judith Balegas, de 55 anos, empregada municipal, viajou 360 km, desde a cidade de Fray Bentos, para prestar apoio a Lacalle Pou. Ela afirmou à Agência Brasil que veio para homenagear o novo presidente e disse ter muita esperança de mudança. “Acreditamos que o novo presidente trará as mudanças que o país precisa, principalmente em segurança. Está na hora de mudar”.

Em seu discurso, Lacalle Pou ressaltou a importância de se fortalecer o Mercosul. “Temos que conseguir flexibilizar o bloco para que cada sócio possa seguir com a realização de acordos bilaterais. Os processos iniciados devem ser terminados” afirmou o presidente, claramente fazendo uma referência ao acordo do Mercosul com a União Europeia.

Ele disse ainda que, para avançar com os interesses do bloco é necessários que os membros deixem de lado questões ideológicas particulares de cada nação.

Marina Suárez, funcionária pública uruguaia de 65 anos, também esteve presente na Praça Independência para saudar o novo governo. Ela estava com uma bolsa e uma bandeira do Brasil. Afirmou à Agência Brasil que aspas é nacionalista, apoiadora de Lacalle é fã número um do presidente brasileiro. “Amo o Brasil, tenho um filho brasileiro e quero um Bolsonaro para o meu país”.

Depois da cerimônia de transferência de cargo entre os presidentes e da posse dos ministros, no final da tarde, por volta das 18h, estão previstos os cumprimentos protocolares dos chefes de delegações estrangeiras ao novo mandatário.