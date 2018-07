Ex-secretário Sérgio Côrtes depõe por cinco horas na PF no Rio

O ex-secretário de Saúde Sérgio Côrtes, que foi titular da pasta no governo de Sérgio Cabral, depôs nesta quinta-feira (5) na sede da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro. Ele chegou ao local pouco depois das 14h e saiu às 19h30. Acompanhado por dois advogados, não falou com a imprensa, nem na chegada, nem na saída.

Segundo um assessor da Polícia Federal, Côrtes foi ouvido na Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor). Na mesma delegacia, também de acordo com o assessor, foi ouvido o empresário Gaetano Signorini, que não foi preso na quarta-feira (4), durante a Operação Ressonância. Depois de depor, ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), para fazer exame de corpo de delito, e encaminhado ao sistema prisional, informou a PF.

A Operação Ressonância, um desdobramento da Fatura Exposta e da Lava Jato, prendeu 20 pessoas por fraudes na área da saúde.



As prisões foram determinadas pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal.