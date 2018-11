Polícia Federal prende acusado de abusar de criança no Paraná

A Polícia Federal (PF) prendeu hoje (13), no município paranaense de Pinhais, um homem acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos. De acordo com a PF, o indivíduo registrou o abuso em vídeo e compartilhou o material pela internet.

Foram encontradas cópias desses vídeos em redes de compartilhamento de pornografia infantil, bem como em computadores de abusadores sexuais de crianças presos em países europeus como Sérvia, Suécia, França e Áustria, além do Brasil.

Segundo os investigadores, o material era disponibilizado em redes de compartilhamento de arquivos e fóruns da chamada deep web (internet não indexada). Foi a partir de elementos e detalhes do vídeo que foi possível identificar o autor do crime e o local onde os abusos foram praticados.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e prisão preventiva expedidos pelo juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba, em inquérito que investiga os crimes de estupro de vulnerável, produção, posse e compartilhamento de pornografia infantil na internet.

Em nota, a Polícia Federal informou que as investigações continuarão, com o objetivo de identificar outras crianças que possam ter sido vítimas do abusador sexual preso.