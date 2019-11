Agência confirma que Irã retomou atividade de enriquecimento de urânio

A Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) confirmou que o Irã continua a enriquecer urânio em uma instalação nuclear subterrânea.

Nessa segunda-feira (11), a agência informou, em novo relatório sobre o desenvolvimento nuclear do Irã, que o país reiniciou as atividades de enriquecimento no sábado (9), em uma localidade em Fordow, na parte central do país.

O acordo nuclear de 2015 proíbe que o Irã enriqueça urânio na instalação, que é construída abaixo do solo, a grande profundidade, de forma a protegê-la de ataques estrangeiros.

O documento vem em seguida ao anúncio feito pelo Irã, no início deste mês, de que havia retomado as atividades de enriquecimento na instalação, aparentemente para exercer pressão sobre os Estados Unidos e outras potências mundiais.

A Aeia também relatou que foram detectadas partículas de urânio em local que o governo iraniano não havia declarado à agência. O relatório diz que é essencial que o país continue a interagir com a agência para resolver a questão o mais rápido possível.

Kazem Gharib Abadi, embaixador iraniano para a Aiea declarou que o Irã estendeu sua cooperação máxima à agência e permitiu que ela conduzisse as inspeções necessárias.

