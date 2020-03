Por causa de resfriado, papa Francisco cancela ida a retiro espiritual

O papa Francisco informou neste domingo (1º) que, por causa de um resfriado, não participará do retiro espiritual de seis dias com a Cúria em Ariccia, ao sul de Roma. O retiro começaria na tarde de hoje na localidade de Ariccia, que fica a 45 quilômetros da capital italiana.

O pontífice disse que permanecerá em meditação, unindo-se espiritualmente com a Cúria. “Infelizmente, um resfriado me obriga a não participar este ano”, disse o papa, de 83 anos, da janela do palácio apostólico, na Praça São Pedro, após rezar a oração do Angelus.

Este ano, o tema do retiro é A Sarça Ardia em Fogo, com base em Êxodo 3:2.

Até ontem (29), Francisco havia cancelado compromissos públicos oficiais por três dias consecutivos, alegando uma "ligeira indisposição", conforme informações do Vaticano. É a primeira vez, desde 1950, que um papa não comparece ao encontro anual instaurado por Pio XI na Encíclica Mens Nostra, de 1929.

O chefe da igreja católica, que retirou parte de um pulmão devido a uma doença respiratória na juventude, nunca tinha cancelado tantas audiências oficiais e eventos durante os sete anos de seu pontificado.

*Com informações da Télam e da Rádio Vaticano