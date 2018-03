Kassab destaca importância do investimento em ciência e tecnologia

O,ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab Arquivo/ABr

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou hoje (19) a necessidade de investir em ciência e tecnologia para garantir desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida no país. Kassab fez a declaração ao participar da abertura do Painel Brasil-União Europeia Smart Cities, na capital paulista.



“Não há como caminharmos para o desenvolvimento sustentável, para o crescimento econômico e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas sem investirmos em tecnologia, sem transformarmos as cidades em cidades inteligentes", disse o ministro. Ele disse que o painel Brasil-União Europeia sobre cidades inteligentes é uma oportunidade, "uma janela que se abre" para que possam ser atingidos tais objetivos.

Kassab ressaltou o papel das políticas públicas sobre conectividade lançadas pelo governo federal. Segundo o ministro, graças ao Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, propriedade do governo brasileiro, foi lançado o programa Internet para Todos, que recebeu a adesão de 2.937 prefeitos. “Esse número nos impressionou. Isso significa que os prefeitos estão sendo demandados, que eles perceberam a importância que o Internet para Todos tem para a sociedade, e quanto ainda precisamos nos consolidar nessa área.”

Além das parcerias com as prefeituras, o satélite permitiu que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações firmasse convênios com a pasta da Defesa, para ampliar o monitoramento das fronteiras brasileiras para as ações de combate ao contrabando e ao tráfico de armas e drogas; com o Ministério da Saúde, para levar banda larga para hospitais e postos de saúde; e com o da Educação, na busca de garantir conectividade em todas as escolas públicas do país.

Também participaram do painel o conselheiro da União Europeia para o Brasil, Carlos Oliveira; o secretário municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Daniel Annenberg; e o diretor do Departamento de Inclusão Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Américo Bernardes.