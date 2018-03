Petrobras entra para grupo de petroleiras voltado para reduzir emissões de gás

Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil

A Petrobras fará parte, como membro oficial, da Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), que reúne dez das maiores operadoras mundiais de óleo e gás, representando mais de 25% da produção global. A entrada da Petrobras no grupo passou foi aprovada hoje (28) no Conselho de Administração da companhia.

Segundo a estatal, o objetivo da OGCI, iniciativa liderada por presidentes da BP, Petrobras, CNPC, Eni, Pemex, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil e Total, é conduzir uma resposta do setor às mudanças climáticas, contribuindo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

O braço de investimentos do grupo, a OGCI Climate Investments, prevê investimento de US$ 1 bilhão para os próximos 10 anos para apoiar o desenvolvimento, implantação e ampliação de tecnologias de baixas emissões. A Petrobras informou que o valor será distribuído igualmente entre todos os membros da OGCI durante esse período.

Para o presidente do conselho da OGCI e CEO da BP, Bob Dudley, a participação da Petrobras aumentará a massa crítica do grupo. “Impulsionará o trabalho e ampliará nossa cobertura em uma nova e importante área, a América do Sul”, disse.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que adesão voluntária à OGCI reforça o compromisso da empresa com a redução de emissões e com uma matriz energética mais eficiente evoluindo constantemente com a sociedade.

“A transição para uma economia de baixo carbono faz parte da nossa estratégia e inclui a redução das emissões, a intensificação do uso do gás natural e o desenvolvimento de tecnologias em energias alternativas. Será muito relevante a parceria com grandes empresas do setor, que enfrentam desafios semelhantes aos nossos”.