Publicada exoneração de Marcos Pereira do Ministério da Indústria

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (5) a exoneração, a pedido, de Marcos Pereira do cargo de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Pereira apresentou pedido de demissão no dia 3 de janeiro, sob a justificativa de se candidatar a um cargo eletivo no pleito deste ano.

O secretário-executivo, Marcos Jorge de Lima, irá comandar a pasta interinamente até que haja uma definição por parte do Palácio do Planalto.

* Matéria foi republicada para corrigir informações da original. O substituto do ex-ministro Marcos Prereira não é a deputada Cristiane Brasil. Ela será a substituta do ex-ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira.