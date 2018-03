Cartórios eleitorais de SP terão plantão hoje para cadastramento biométrico

Os cartórios eleitorais de 84 cidades paulistas onde o cadastramento biométrico é obrigatório vão abrir as portas neste sábado (17), em regime de plantão, atendendo os eleitores até as 17h30. Faltam poucos dias para vencer o prazo e quem não fizer o cadastramento corre o risco de ter o título eleitoral cancelado.

Em alguns municípios, o atendimento vai até o próximo dia 23 e, em outros, se estenderá até o dia 27. Em dois dos 84 municípios, Guarulhos e Sorocaba, já vinham ocorrendo os plantões aos sábados e domingos. Esse atendimento especial continuará neste final de semana.

De acordo com o último levantamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, divulgado no dia 12, o comparecimento estava abaixo de 70% em 32 cidades, incluindo Guarulhos. Mais de um terço dos eleitores (32,76%) ou 390.819 estavam correndo o risco de ter o título cancelado.

O segundo maior colégio eleitoral do estado, Guarulhos, onde há 936.689 eleitores, o percentual do total cadastrado até o último dia 12 era de 67,91% ou 636.069 . Nesta cidade, o prazo vai até o próximo dia 23.

A lista das cidades em que os cartórios estarão abertos, bem como o prazo limite para o cadastramento, estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral de São Paulo.