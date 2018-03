Secretário de Segurança ordena ampla investigação sobre assassinato de vereadora

O secretário de estado de Segurança, general Richard Nunes, determinou na noite de ontem (14) à Divisão de Homicídios uma ampla investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Pedro Gomes, e sobre a tentativa de homicídios da assessora de Marielle que sobreviveu ao ataque.

A vereadora e o motorista que conduzia o veículo em que ela estava com uma assessora foram assassinados a tiros na noite de ontem (14), no centro do Rio de Janeiro. A nota divulgada pela secretaria afirma que, desde os primeiros momentos, o secretário acompanha as investigações com o chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa.

Os corpos da vereadora e do motorista aguardam liberação no Instituto Médico Legal. Marielle deve ser velada na Câmara de Vereadores, na Cinelândia, às 11h.

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), a Anistia Internacional e o PSOL pediram investigações imediatas e rigorosas do crime.