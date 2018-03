Temer e Manuel Santos abrem seminário sobre políticas públicas para infância

Brasília - A primeira-dama Marcela Temer e os presidentes do Brasil, Michel Temer, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, participam da cerimônia de abertura da conferência internacional sobre a primeira Infância (Beto Barata/PR)

O presidente Michel Temer e o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, participaram da abertura de um seminário internacional que discute políticas públicas para a primeira infância. No evento, ocorrido em Brasília, Temer parabenizou as políticas sociais voltadas à infância adotadas na Colômbia e fez um paralelo com a atuação de seu governo.

“Há uma coincidência muito grande entre os programas que o presidente Santos fez na Colômbia e os que estamos fazendo no nosso país”, disse Temer. Ele lembrou que esteve desde a parte da manhã em compromissos com o estadista colombiano, em reuniões e em um almoço. “Vou dizer uma coisa, presidente Santos. Se me permite dizer, o evento mais significativo do nosso dia foi exatamente este, quando se trata da criança feliz”.

A fala do presidente alude ao programa Criança Feliz, criado em seu governo. Embaixadora do programa, a primeira-dama Marcela Temer também participou da solenidade. Ela agradeceu o trabalho do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e destacou os resultados alcançados pelo Criança Feliz até hoje.

“Passados 17 meses desde o seu lançamento, estamos recebendo resultados surpreendentes. São 30 mil gestantes visitadas. O pais já tem visto resultados no desenvolvimento das crianças, desde a coordenação motora até o desenvolvimento do vínculo familiar”, disse a primeira-dama.

Em sua fala, o presidente da Colômbia fez um apanhado de políticas adotadas em seu país, como a que reduziu a influência dos guerrilheiros, incluindo-os no processo democrático e eleitoral. Os destaques, no entanto, foram as políticas sociais, sobretudo aquelas voltadas às crianças.

“Uma criança que chega no colégio mal alimentada, aí começa a falta de igualdade [de condições com outras crianças]. Lançamos um programa que denominamos de Zero a Sempre. Lançamos o programa para que a primeira infância se tornasse política de Estado. Acredito que essa é a política mais linda, emocionante, e que dá mais satisfação a qualquer presidente”, disse Santos.

O seminário vai discutir até amanhã (21) ações para a primeira infância. Programas e medidas tomadas por Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, serão apresentados no evento. O Brasil apresenta o programa Criança Feliz, que atende gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade social.

“É um seminário de troca de informações. Temos governos de diversos países trocando experiências. O que deu certo lá [nos outros países] que a gente pode aplicar aqui e vice-versa. Todos estão trabalhando políticas nacionais nessa área e transformando essas políticas nacionais em políticas de Estado, que não dependem de um governo”, disse o ministro Osmar Terra.