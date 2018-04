Câmara de Mesquita, na Baixada Fluminense, é alvo de tiros

A Câmara de Vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi alvo de tiros disparados por crimonosos por volta das 23h da noite de ontem (12). De acordo com relato de pessoas que estavam no Tênis Clube de Mesquita, que fica ao lado, os homens dispararam cerca de 30 tiros contra a fachada do prédio. Oito tiros atingiram a porta principal de entrada da Casa. Na hora dos disparos, muita gente estava no clube e houve corre-corre dos frequentadores.

Em nota, a Câmara Municipal de Mesquita informou que ainda não sabe o motivo do crime e está aguardando as investigações da polícia técnica. O presidente da Casa, vereador Marcelo Biriba (PRB) além de outros parlamentares e o corpo jurídico da Câmara estão na delegacia da cidade para registrar o caso. Biriba disse que “vamos esperar as investigações. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Vamos aguardar”.

Por orientação da polícia, a Câmara Municipal está fechada ao público aguardando a chegada da perícia. Na hora do ataque, o prédio estava vazio e apenas o vigilante que cuida do patrimônio estava de serviço e saiu ileso do atentado.