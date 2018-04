Comissão aprova diligência para visita de senadores a Lula em Curitiba

A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a formação de uma diligência para ir à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, para “verificar as condições de encarceramento” do ex-presidente Luiz Ina cio Lula da Silva. Presidido pela senadora Regina Sousa (PT-PI), que fará parte da comitiva, o colegiado tomou a decisão um dia após a Justiça negar a visita de nove governadores e senadores a Lula.

A previsão é de que os parlamentares se desloquem até Curitiba na próxima semana. Farão parte da comitiva as senadoras Ângela Portela (PDT-RR), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Fa tima Bezerra (PT-RN), Lindbergh Farias (PT-RJ), Telma rio Mota (PDT-RR), Paulo Paim (PT-RS), Jorge Viana (PT-AC) e Paulo Rocha (PT-PA), além de Vanessa Graziotin (PCdoB-AM), autora do requerimento.

Ontem, governadores do Nordeste e dois senadores tiveram o pedido de visita a Lula negado pela Justiça. A juíza federal substituta Carolina Moura Lebbos alegou não haver “fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas” na carceragem. Nesta manhã, a Polícia Federal divulgou uma nota dizendo que o ex-presidente recebe os mesmos benefícios dos demais presos na sede da corporação no Paraná.



*Colaborou Ivan Richard, da TV Brasil