Lula passa a noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva passou a noite em uma sala do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na cidade de São Bernardo do Campo, em companhia dos filhos e amigos. Lula recebeu, às 9h, o ex-prefeito Fernando Haddad, o líder da bancada do PT, deputado Paulo Pimenta (RS), o escritor Frei Beto, além de dirigentes sindicais.

Lula está no sindicato desde o início da noite de ontem (5), quando saiu o anúncio da expedição do mandado de sua prisão pelo juiz Sérgio Moro.

Militantes se reuniram no sindicato, em vigília de apoio ao ex-presidente. Barracas foram montadas e algumas pessoas passaram a noite no local, que teve ruas próximas bloqueadas. Os manifestantes gritam palavras de ordem e agitam bandeiras de sindicatos e movimentos sociais.

Segundo a decisão de Moro, Lula deve se entregar até as 17h na Polícia Federal em Curitiba. A militância, porém, afirma que resistirá, não permitindo que o ex-presidente se entregue.

Desde o anúncio da prisão, Lula não falou com a imprensa. Não há informações sobre qual decisão será tomada pelo ex-presidente.