Lula passará por exame de corpo de delito na sede da PF em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de chegar à Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo, onde deve passar por exame de corpo de delito. Lula entregou-se à PF em São Bernardo do Campo, após enfrentar a resistência de apoiadores que chegaram a impedir a saída do ex-presidente da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ele estava desde quinta-feira (5). O trajeto entre São Bernardo e a sede da PF durou cerca de uma hora.

A perícia é uma exigência legal para condenados antes do ingresso no sistema penitenciário, a fim de atestar a integridade física das pessoas e a não ocorrência de abuso de autoridade, mas geralmente é realizado no Instituto Médico Legal (IML).

Depois do exame, Lula deve ser transferido para Curitiba, para cumprir pena em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal. A expectativa é que ele parta do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. No local, já há apoiadores do ex-presidente protestando em sua defesa, entre eles parlamentares.