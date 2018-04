Lula pode deixar sede do sindicato a qualquer momento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar, a qualquer momento, a sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), rumo a Curitiba (PR). Segundo informações, ele chegou a entrar em um carro com o advogado Cristiano Zanin, mas saiu.



Um grupo de pessoas formou um cordão de isolamento na tentativa de impedir a saída do ex-presidente.

Lula está na sede do sindicato desde quinta-feira (5) à noite, quando foi expedida a ordem de prisão pelo juiz Sergio Moro. De mãos dadas, os manifestantes cercaram o prédio do sindicato. Helicópteros sobrevoam o prédio.

Por enquanto, não há confirmação sobre o horário e a forma como Lula deixará o prédio. As negociações ocorrem desde ontem (6).