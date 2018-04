Lula será transferido para Curitiba, onde começará a cumprir pena

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo levado para Curitiba, onde irá cumprir pena em uma cela especial na Superintendência da Polícia Federal. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Lula foi levado em um helicóptero do governo de São Paulo para o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, de onde partiu para Curitiba. O ex-presidente está acompanhado de dois advogados, de acordo com a Polícia Federal.

Antes de embarcar, ele passou por exame de corpo de delito na Superintendência da PF em São Paulo e foi atendido por médicos do Instituto Médico Legal.

Lula entregou-se à PF em São Bernardo do Campo (SP), por volta das 19h50, após resistência de apoiadores que chegaram a impedir a saída do ex-presidente da sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde ele estava desde quinta-feira (5).

Apoiadores tentam impedir saída do ex-presidente Lula do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Lula deixou o local para cumprir a ordem de prisão determinada pelo juiz Sérgio MoroReuters/Direitos Reservados