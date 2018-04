Maluf permanece internado com problema pulmonar

O deputado afastado Paulo Maluf cumpria prisão domiciliar em São Paulo e foi internado sexta-feira Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) está com "broncopneumonia em fase de regressão", informa boletim médico divulgado neste sábado (7) pelo Hospital Sírio-Libanês. A brancopneumonia é um tipo de pneumonia que afeta diferentes e pequenas regiões do pulmão. Hoje Maluf passou por exames iniciais que constataram também que ele "está imunodeprimido", o que levou ao aparecimento de uma candidíase esofágica.

"Os exames clínicos e de imagem indicaram ainda uma trombose venosa do membro inferior esquerdo e um recrudescimento do câncer de próstata, com infiltração nas raízes nervosas na região sacral, o que pode caracterizar uma síndrome paraneoplásica", acrescenta o hospital.

Paulo Maluf foi internado na sexta-feira (6) e deve continuar no hospital para fazer novos exames amanhã (8). Antes, ele cumpria pena pelo crime de lavagem de dinheiro em casa, em São Paulo, por força de decisão provisória do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu prisão domiciliar ao parlamentar.

A decisão favorável ao habeas corpus de Maluf foi proferida no fim de março e será analisada pelo plenário do Supremo na próxima quarta-feira (11). Antes, o parlamentar cumpria pena no Presídio da Papuda.