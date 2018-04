Meirelles anuncia a tarde se fica na Fazenda ou disputa eleição

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anuncia a tarde se sai ou não do ministério (Arquivo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, convocou coletiva de imprensa às 15h30 de hoje (6) para anunciar se permanece ou não no cargo. A decisão ocorrerá a um dia do prazo final para quem têm cargo público se afastar de suas funções para se candidatar.

Hoje (6), foram publicadas no Diário Oficial da União as exonerações de seis ministros que concorrerão ao pleito. O da Fazenda não está entre eles. Foram exonerados os ministros da Educação, Mendonça Filho; do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; do Esporte, Leonardo Picciani; de Minas e Energia, Fernando Bezerra; do Meio Ambiente, Sarney Filho; e, do Turismo, Marx Beltrão.

Desde o ano passado, Meirelles fala na possibilidade de concorrer. Em vídeo de propaganda lançado no fim do ano passado pelo PSD, Meirelles ocupou cerca de 9 dos 10 minutos totais da peça.

Esta semana, Meirelles decidiu sair do PSD e se filiar ao MDB. No ato da filiação, foi apresentado um cartaz em que aparece ao lado do presidente MichelTemer à frente da bandeira do Brasil, com os dizeres "Nossa união nos fortalece". Também foi tocado o jingle: "M de Michel, M de Meirelles, M de MDB".

Em declaração no dia da filiação ao MDB, na terça-feira (3), Meirelles deixou claro que entregaria o cargo, informando, inclusive, que decidiria o nome do sucessor como ministro da Fazenda nos dias seguintes.

Na quarta-feira (4), no entanto, pelo Twitter, Meirelles disse que anunciaria a decisão "sobre permanecer ou não à frente do Ministério da Fazenda" nesta sexta-feira, sinalizando a possibilidade de seguir como ministro.

Nesta manhã, Meirelles reuniu-se com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. No final da tarde, viaja com a comitiva presidencial para Salvador, compromisso que foi acrescentado à agenda no início da manhã.