Paulo Maluf é internado em hospital de São Paulo

Os advogados do deputado federal afastado Paulo Maluf (PP) informaram hoje (6) à Vara de Execuções Penais de São Paulo sua internação no Hospital Sírio-Libanês.

O médico de Maluf, Sérgio Carlos Nahas, informou que o político sofre de "broncopneumonia aspirativa, atrofia de membros inferiores com distúrbio de marcha devido à compressão de raízes nervosas na região lombar da coluna vertebral e encontra-se debilitado com perda de força muscular”.

No final de março, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao parlamentar, que cumpria pena no Presídio da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão liminar será analisada na próxima quarta-feira (11) pelos demais ministros do STF.