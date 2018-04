PGR denuncia deputado Arthur Lira e pede perda de mandato

Deputado Arthur LiraArquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou ontem (2) ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncia contra o deputado Arthur Lira (PP-AL), líder de seu partido na Câmara, na qual pede para que o parlamentar tenha o mandato cassado. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e prevaricação.

Segundo a denúncia, Lira aceitou, em 2012, R$ 106 mil de propina em dinheiro vivo do então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU), Francisco Colombo, em troca da manutenção dele no cargo.

“Francisco Colombo, para se manter na presidência da CBTU, oferecia e pagava vantagens indevidas a Arthur Cesar Pereira de Lira para que este, na condição de deputado federal, líder do PP na Câmara dos Deputados, com a prerrogativa de fazer indicações para cargos em comissão, mantivesse-o naquele cargo como nomeação política da agremiação”, escreveu Dodge.

O advogado do deputado Arthur Lira, Pierpaolo Cruz Bottini, informou, em nota, que "não foi notificado da denúncia, mas reitera que já demonstrou à Polícia Federal a inexistência de qualquer fato criminoso".

* Matéria atualizada às 12h10 do dia 3 para incluir o posicionamento do advogado do deputado