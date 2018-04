Secretário de Educação Básica substitui Mendonça Filho no comando do MEC

O secretário de Educação Básica do MEC, Rossieli Soares da Silva, assume o lugar de Mendonça FilhoJosé Cruz/Agência Brasil

O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossieli Soares da Silva, vai assumir o comando da pasta com a saída do atual ministro Mendonça Filho. Mendonça deixa o cargo para disputar as eleições de outubro. As informações são do Ministério da Educação.

Rossieli é advogado e mestre em gestão e avaliação educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi Secretário de estado de educação do governo do Amazonas e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

Mendonça Filho participa no final da manhã de hoje (5) do último compromisso oficial antes de deixar o cargo. No Palácio do Planalto, ele e o presidente Michel Temer vão lançar a Política de Redefinição da Formação Médica no País e novas regras para a oferta de cursos de graduação em medicina.

Em função da legislação eleitoral, os ministros que vão se candidatar têm até o próximo dia 7 para deixar os cargos, na chamada desincompatibilização. Assim como o MEC, outros ministérios estão mudando de comando.