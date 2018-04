Temer fala para empresários do setor varejista em Foz do Iguaçu neste sábado

O presidente da República Michel Temer participa na manhã deste sábado (7) do Painel de Honra do III Simpósio Nacional de Varejo e Shopping, realizado pela Alshop, em Foz do Iguaçu. Temer falará para a plateia composta por 250 empresários do varejo e shopping centers.

Os relatores das Reformas Trabalhista e Tributária, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) e Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), respectivamente, também participarão de um painel no mesmo evento hoje.

Até o fechamento desta reportagem a assessoria do Palácio do Planalto não havia confirmado se após o evento, o presidente retornará a Brasília.