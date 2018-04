Temer pede “paz social” e lamenta "divergência radical" entre a população

Em discurso realizado em evento, na noite de hoje (6), em Salvador, o presidente Michel Temer pregou a “paz social” entre os brasileiros. Em solenidade da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), ele afirmou que antes não havia “divergência radical” entre a população e pediu a volta do otimismo ao país.

“Precisamos ser otimistas. Fomos tomados, nos últimos tempos, por uma onda de pessimismo. Em tempos passados, o otimismo era bem maior e os brasileiros procuravam uma paz social. Não havia uma divergência radical entre os brasileiros. Havia uma conjugação de esforços e essa conjugação significa otimismo”.

Iniciativa privada

Para uma plateia repleta de empresários, Temer também exaltou a iniciativa privada. Segundo ele, prestigiar a iniciativa privada é fazer cumprir o que está na Constituição. O presidente afirmou que o governo não “pode nem deve fazer tudo”, e que deve governar junto com a iniciativa privada.

“A governabilidade vem pela conjugação da atuação pública com atuação da iniciativa privada. E, tudo isso, nos termos da Constituição Federal, que manda prestigiar a iniciativa privada. E nós fizemos isso ao longo do tempo”.

Após o evento em Salvador, Temer seguiu direto para Foz do Iguaçu. Amanhã, às 10h, ele participa de outro evento. O presidente falará no Painel de Honra do 3º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping. No domingo, está prevista uma reunião em Brasília, tendo como pauta a reforma ministerial, que entra em sua reta final.