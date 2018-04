Temer preside primeira reunião ministerial após mudanças na equipe

O presidente Michel Temer se reunirá hoje (12) a partir das 10h, pela primeira vez, com a nova equipe de ministros de seu governo, montada após alguns dos ocupantes terem deixado a pasta para se candidatarem a cargos públicos nas eleições de 2018. A expectativa de hoje é que se faça um balanço sobre a situação e as prioridades de cada ministério.

Participam do encontro os novos ministros, da Educação, Rossieli Soares; do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame; da Fazenda, Eduardo Guardia; do Planjemanto, Esteves Colnago; de Minas e Energia, Moreira Franco; do Esporte; Leandro Cruz Fróes da Silva; do Turismo, Vinicius Lummertz; da Integração Nacional, Antônio de Pádua de Deus; da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Marcos Jorge; dos Direitos Humanos; Gustavo Rocha; e do Trabalho, Helton Yomura.

O presidente da República, Michel Temer, durante a cerimônia de posse dos dez novos ministros, na terça-feira (10), no Palácio do Planalto, destacou que eles contribuem para qualidade da nova equipe do governo.

“Essas mudanças alteram a composição, mas só contribuem para a qualidade da nossa equipe”, disse. “Nós sempre afirmamos e reafirmamos que o nosso objetivo é construir um novo Brasil; especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora”.

Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o presidente deve tratar de assuntos gerais com os ministros. Todos devem discursar, mas somente a fala do presidente será transmitida para a imprensa.