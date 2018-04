Testemunhas de acusação depõem em São Paulo em processo sobre irmãos Batista

A Justiça Federal ouve, nesta quarta-feira (4), em São Paulo, quatro testemunhas de acusação no processo que apura se os irmãos Joesley e Wesley Batista usaram informações privilegiadas (insider trading) para lucrar no mercado financeiro. Uma das testemunhas foi ouvida de manhã, por meio de videoconferência, e as outras vão depor à tarde. O juiz Diego Paes Moreira determinou sigilo nas audiências.

Duas das testemunhas são integrantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que trabalharam na apuração do ilícito administrativo. Além disso, serão ouvidos um delegado da Polícia Federal e um perito criminal que fizeram o laudo.

As testemunhas de defesa dos dois empresários serão ouvidas nos dias 9 e 10. Depois disso, os irmãos deverão também ser interrogados, mas em data que ainda não foi marcada pela justiça.

As audiências estavam previstas para 19 de março, mas foram adiadas a pedido dos advogados dos réus. Um deles alegou havia assumido o caso recentemente e que não ainda tinha tido acesso aos autos.