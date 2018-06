Copa do Mundo altera rotina de comissões e de visitas no Congresso

Quem circula pelos corredores principais do Senado e da Câmara dos Deputados percebe o clima de Copa do Mundo nas comissões das Casas, cada dia mais esvaziadas para deliberações. Além do impacto direto na votação de propostas mais polêmicas e importantes, outro reflexo da Copa será na rotina de visitação ao Congresso Nacional. Nos dias de jogos da seleção brasileira, as visitas, feitas diariamente das 8h30 às 17h30, ão horário reduzido. Hoje (17), na estreia do Brasil no Mundial, contra a seleção da Suíça, às 15h, por exemplo, o passeio guiado, que é gratuito, será até 12h30.

Para os próximos jogos, deve ser seguido o expediente já divulgado pelo Senado. Se a partida for de manhã, a jornada de trabalho á início às 14h. Quando o jogo ocorrer à tarde, a jornada terminará às 13h.

Servidores

Segundo o ato do primeiro-secretário do Senado, senador José Pimentel (PT-CE), publicado no último dia (7), nesses dias, a jornada de trabalho diária proporcional será de quatro horas para os servidores efetivos e comissionados. O sistema de registro de ponto será programado para considerar a redução da jornada nas semanas em que houver jogo do Brasil. Não haverá necessidade, portanto, de o gestor do ponto realizar qualquer ajuste.

Câmara

Se no Senado os servidores já foram liberados para torcer pela seleção, na Câmara, oficialmente não há nada definido. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) já disse que não pretende liberar os servidores, mas a expectativa entre eles é de que seja seguido o mesmo expediente determinado pelo Senado. Caso tenham que ficar na Casa na hora dos jogos do Brasil, além dos bolões que já animam gabinetes e áreas administrativas, muitos já falam em organizar lanches comunitários para assistir às partidas.

Saiba mais Eleições, copa e festas juninas reduzem ritmo de votações no Congresso