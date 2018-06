Mau tempo faz Temer cancelar visita a Pacaraima, em Roraima

Em função do mau tempo em Roraima, o presidente Michel Temer cancelou a visita que faria nesta tarde (21) a Pacaraima cidade do estado que faz fronteira com a Venezuela. O Planalto informou que a chuva e a neblina inviabilizaram a ida do avião presidencial à cidade.

Em Pacaraima, Temer e comitiva fariam visita ao posto de identificação e recepção dos imigrantes venezuelanos. Iriam também ao posto de triagem da Polícia Federal, que oferece ações para receber, identificar, regularizar e imunizar os imigrantes na fronteira.

No final da manhã, Temer chegou a Boa Vista, capital de Roraima, e visitou o abrigo Nova Canaã, um dos nove montados para receber os venezuelanos. Após a visita, o presidente reafirmou que não é possível fechar a fronteira entre Brasil e Venezuela. Segundo ele, isso seria “inapropriado”. Temer também sancionou a medida provisória que trata de ações emergenciais de assistência aos imigrantes.

Anunciada pelo próprio presidente há quatro meses, quando fez outra visita ao estado, a MP foi aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. Cumprindo acordo feito pelas lideranças durante votação no Senado, Temer vetou apenas um trecho, que previa a criação de cotas com um número máximo de migrantes que poderia ser absorvido por cada estado.

Com o cancelamento da viagem a Pacaraima, o presidente Michel Temer retorna a Brasília.